Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»

«Моя любимая сцена была на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, но не столько из-за самих съемок», — сказал актер из «Сандокана», имея в виду сцену, где Чак ждет Блэр на вершине знаменитого здания в финале третьего сезона. «Мне разрешили забраться на смотровую площадку Эмпайр-стейт-билдинг, куда никому не разрешают заходить, кроме, например, разнорабочего. И это было действительно здорово, что мне удалось подняться туда. Я был в смокинге и забрался на эту смотровую площадку». Эд добавил, что ему невероятно повезло быть частью этого шоу.