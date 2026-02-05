Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»

Фото: Warner Bros. Television

Эд Вествик сообщил, что вновь бы сыграл миллионера из высшего общества Манхэттена Чака Басса, если бы снимался спин-офф «Сплетницы». Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

«Было бы невероятно узнать, где сейчас Чак Басс. Просто думаю, что собрать всех вместе было бы очень сложно. Знаете что? Я думаю, в этом мире возможно все, так что да, было бы здорово узнать, чем Чак занимается в наши дни, — это точно!» — сказал Вествик.

Во время интервью радиостанции Hits Radio UK Вествик также рассказал о своей любимой сцене из сериала, которую он снимал.

«Моя любимая сцена была на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, но не столько из-за самих съемок», — сказал актер из «Сандокана», имея в виду сцену, где Чак ждет Блэр на вершине знаменитого здания в финале третьего сезона. «Мне разрешили забраться на смотровую площадку Эмпайр-стейт-билдинг, куда никому не разрешают заходить, кроме, например, разнорабочего. И это было действительно здорово, что мне удалось подняться туда. Я был в смокинге и забрался на эту смотровую площадку». Эд добавил, что ему невероятно повезло быть частью этого шоу.

Сериал «Сплетница»  выходил в эфир с шестью сезонами с 2007 по 2012 год. Он рассказывал о жизни золотой молодежи престижного района Нью-Йорка, Верхнего Ист-Сайда, секреты которой анонимно публиковал таинственный блогер Сплетница. Ее имя зрители узнали только в последнем эпизоде. 

В сериале, помимо Вествика, сыграли Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Тейлор Момсен и другие. Шоу было основано на популярной одноименной серии романов Сесили фон Цигезар. 

Сейчас писательница работает над новым романом об одной из главных героинь — Блэр Уолдорф. Книга под рабочим названием «Блэр» станет отдельным произведением, действие которого развернется спустя 20 лет после событий известной саги. Читатели увидят знаменитую светскую львицу в ее 40 лет, когда она предпримет новую попытку покорить высшее общество Нью-Йорка. Релиз запланирован на лето 2027 года.

