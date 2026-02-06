10 февраля в кинотеатре «Художественный» пройдет премьера «Молчаливого друга» с Леа Сейду

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»

10 февраля в кинотеатре «Художественный» пройдет премьера «Молчаливого друга» с Леа Сейду

Фото: «Русский репортаж»

Во вторник 10 февраля в Большом зале «Художественного» состоится премьера фильма «Молчаливый друг» венгерской режиссерки Ильдико Эньеди. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Сюжет разворачивается вокруг девушек, живущих в разные эпохи (1908, 1972 и 2020 годы), но одинаково увлеченных ботаникой. Их судьбы связывает дерево, растущее в ботаническом саду Марбургского университета.

1/5
© «Русский репортаж»
2/5
© «Русский репортаж»
3/5
© «Русский репортаж»
4/5
© «Русский репортаж»
5/5
© «Русский репортаж»

В главных ролях снялись Леа Сейду («Второй акт»), Тони Люн Чиувай («Чунгкингский экспресс»), Луна Ведлер («Я — Карл») и Энцо Брюмм («Виктор Бринтц»).

На Венецианском кинофестивале фильм удостоился приза Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а Луна Ведлер получила награду памяти Марчелло Мастроянни для лучшей молодой актрисы.

«Молчаливый друг» вошел в список 14 лучших фильмов Венецианского фестиваля 2025 года по версии Дениса Виленкина и Анны Стрельчук. Они назвали картину «поэтичным палимпсестом, рассказывающим о межпоколенческой травме», который «предлагает изящную растительную, ризоматическую метафору женскому сопротивлению».

Билеты на премьеру доступны на «Афише». До 8 февраля включительно их можно приобрести с кешбэком 30% бонусами «Спасибо» и 40% с подпиской «СберПрайм».

Молчаливый друг
Биография / с 10 февраля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям