В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества

Фото: Douyin

Деревня Тунцзян в китайской провинции Сычуань осталась без света из-за фермера, который перевозил свиней на скотобойню с помощью дрона. Об этом сообщает South China Morning Post.

Одна из свиней во время перевозки по воздуху запуталась в линии электропередачи. В итоге в деревне на 10 часов пропало электричество. Фермер объяснил ошибку тем, что на улице было темно и видимость была плохой. 

Местная служба электроснабжения отправила 12 рабочих, чтобы ремонтировать линию. Стоимость работ составила около 10 тыс. юаней (1400 долларов). 

В полиции считают, что фермер, предположительно, нарушил закон, управляя дроном в зоне, где полеты запрещены. Кроме того, устройство было перегружено. Если нарушение подтвердится, фермера ждет административное наказание и обязанность компенсировать ущерб электрооборудованию. 

По словам фермера, он использовал дроны для перевозки свиней, поскольку из-за расположения деревни использовать наземный транспорт неудобно. 

