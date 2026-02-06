«Макдоналд’с» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
Роуз Бирн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»
Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных
На Соловках реконструируют гостиницу XIX века
Сергея Собянина наградят «Золотой маской»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров

«Макдоналд’с» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина

Фото: McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналд’с» выпустила подарочные наборы «McNugget Caviar» ко Дню святого Валентина. В них вошла черная игра, написал Hypebeast.

По случаю праздника компания намерена раздавать наборы бесплатно. В них можно будет найти баночку осетровой икры весом 28 грамм, подарочную карту Mc Donald’s Arch Card на 25 долларов, крем-фрэш и перламутровую ложечку.

Продуктами из набора предлагается дополнить классические наггетсы. Они, как считают в сети, могут превратиться в настоящее гастрономическое приключение, достойное Дня всех влюбленных.

Получить набор можно будет с помощью лендинга, посвященного «McNugget Caviar». Сейчас на нем ведется отсчет времени до запуска проекта. Он состоится 10 февраля в 19:00 по московскому времени.

