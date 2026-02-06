«Макдоналд’с» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналд’с» выпустила подарочные наборы «McNugget Caviar» ко Дню святого Валентина. В них вошла черная игра, написал Hypebeast.
По случаю праздника компания намерена раздавать наборы бесплатно. В них можно будет найти баночку осетровой икры весом 28 грамм, подарочную карту Mc Donald’s Arch Card на 25 долларов, крем-фрэш и перламутровую ложечку.
Продуктами из набора предлагается дополнить классические наггетсы. Они, как считают в сети, могут превратиться в настоящее гастрономическое приключение, достойное Дня всех влюбленных.
Получить набор можно будет с помощью лендинга, посвященного «McNugget Caviar». Сейчас на нем ведется отсчет времени до запуска проекта. Он состоится 10 февраля в 19:00 по московскому времени.