В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков

В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли уникальный клад. Во время реставрации в жилых покоях на втором этаже обнаружили керамический сосуд с серебряными чеканными монетами, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.