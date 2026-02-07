В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков

В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли уникальный клад. Во время реставрации в жилых покоях на втором этаже обнаружили керамический сосуд с серебряными чеканными монетами, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывает около 20 тыс.монет. Их точное количество и научную ценность в ближайшее время определят эксперты.
«Значимость события подчеркивается и самой историей здания. Эти стены уже более 150 лет являются знаковыми для российской науки о культуре: именно здесь исторически располагалось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым», — говорится в сообщении.
Летом в Москве, недалеко от церкви Знамения на Шереметевом дворе, археологи во время раскопок обнаружили печать времен Ивана III. По словам главы города Сергея Собянина, это была первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые.