В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей

7 марта 2025 года ровер ООО «Рободоставка» (принадлежит российскому юрлицу «Яндекса» ООО «Технояк») ехал по тротуару и якобы создавал «умышленную помеху в дорожном движении, вследствие чего пешеходы были вынуждены двигаться по проезжей части». Владельца робота обвинили в нарушении ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Как юридическому лицу компании грозил штраф в 300 000 рублей.