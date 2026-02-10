В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей

В Москве сотрудники ГАИ хотели оштрафовать робота-доставщика за создание помех на дороге. Об этом пишут Autonews.
7 марта 2025 года ровер ООО «Рободоставка» (принадлежит российскому юрлицу «Яндекса» ООО «Технояк») ехал по тротуару и якобы создавал «умышленную помеху в дорожном движении, вследствие чего пешеходы были вынуждены двигаться по проезжей части». Владельца робота обвинили в нарушении ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Как юридическому лицу компании грозил штраф в 300 000 рублей.
«Рободоставка» с решением ГАИ не согласилась и подчеркнула, что «в действиях роботов-доставщиков не было и не могло быть умысла». Дело было передано в Мещанский районный суд, который встал на сторону компании.
«Роботы-доставщики не относятся к транспортным средствам, определенным нормами действующего законодательства. Как усматривается из видеозаписи событий, робот-доставщик передвигался по краю тротуара, не перекрывая пешеходную зону, автоматически останавливался при приближении людей. Пешеходы продолжали движение. Контакта, вынужденного сближения, опасных маневров или остановок зафиксировано не было. Следовательно, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения не имелось», — говорится в материалах суда.
ГАИ обжаловала решение Мещанского суда, однако Московский городской суд отклонил данное заявление. Таким образом, предыдущее решение осталось в силе.
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что роверы в будущем заменят людей. Хотя сами курьеры придерживаются иного мнения.