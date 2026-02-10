Слэшер «Крик» покажут целиком в TikTok

Слэшер «Крик», вышедший на экраны в 1996 году, покажут целиком в TikTok. Об этом сообщили в официальном аккаунте франшизы.
В ролике-анонсе звезда картины Нив Кэмпбелл вспоминает, что некоторые поклонники ходили на фильм в кино 20-30 раз. «Эти фильмы — такие веселые», — подчеркнула она.
Показ первого «Крика» состоится в прямом эфире на платформе 11 февраля в 05.00 по московскому времени. В Калифорнии в это время будет 18.00 10 февраля.
Помимо Кэмпбелл, спецсобытие анонсировал кинематографист Кевин Уильямсон. Он написал сценарий четырех фильмов «Крик», а также взялся режиссировать седьмую часть серии, которая выйдет в 2027 году.
Премьера хоррора в мировом прокате назначена на 27 февраля. В «Крике-7» героиня Кэмпбелл вновь столкнется с маньяком в маске. На этот раз он будет угрожать не только самой Сидни Прескотт, но и ее дочери.