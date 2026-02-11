Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони Маккартена

Действие в ленте будет вращаться вокруг разных целей мировых лидеров. Как известно, Трумэн стремился завершить войну в Тихом океане, Черчилль готовился к внутренним выборам в своей стране, а Сталин желал территориальной экспансии. Их переговоры заложили основу политики времен Холодной войны.