Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»

Актрисы Ана де Армас («Блондинка», «Балерина») и Дженнифер Коннелли («Реквием по мечте», «Игры разума») ведут переговоры об участии в шпионском сериале «Safe Houses». Об этом сообщил Deadline.
Проект разработает Apple International по мотивам романа Дэна Фесперамана. Шоураннером и исполнительным продюсером будет Гидеон Рафф, работавший над сериалом «Родина».
Действие сериала развернеся после убийства высокопоставленного сотрудника ЦРУ в Мадриде. В центре истории будут две героини: обвиненный в преступлениях агент в бегах София Хименес и вдова убитого офицера Элизабет Уинтроп.
В шоу запланировано восемь эпизодов. В них расскажут, как женщины расследуют одно и то же убийство с двух противоположных сторон и раскрвают масштабный заговор, способный нарушить баланс власти в мире.
Пилотную серию «Safe Houses» поставит режиссер Отто Батхерст («Острые козырьки»). Другие части шоу снимет Гидеон Рафф. Он также выступит исполнительными продюсером наряду с Александрой Милчан, Полом Ли и Дэвидом Флинном. Другими продюсерами проекта станут Сара Гонсало и Фесперман.
Роман писателя вышел в печать в 2018 году в издательстве Knopf. Это одно из по меньшей мере дюжины произведений автора — бывшего репортера, чьи книги вдохновлены реальными событиями.