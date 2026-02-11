Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»

Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони Маккартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»

Фото: WWD / Getty Images

Актрисы Ана де Армас («Блондинка», «Балерина») и Дженнифер Коннелли («Реквием по мечте», «Игры разума») ведут переговоры об участии в шпионском сериале «Safe Houses». Об этом сообщил Deadline.

Проект разработает Apple International по мотивам романа Дэна Фесперамана. Шоураннером и исполнительным продюсером будет Гидеон Рафф, работавший над сериалом «Родина».

Действие сериала развернеся после убийства высокопоставленного сотрудника ЦРУ в Мадриде. В центре истории будут две героини: обвиненный в преступлениях агент в бегах София Хименес и вдова убитого офицера Элизабет Уинтроп.

В шоу запланировано восемь эпизодов. В них расскажут, как женщины расследуют одно и то же убийство с двух противоположных сторон и раскрвают масштабный заговор, способный нарушить баланс власти в мире.

Пилотную серию «Safe Houses» поставит режиссер Отто Батхерст («Острые козырьки»). Другие части шоу снимет Гидеон Рафф. Он также выступит исполнительными продюсером наряду с Александрой Милчан, Полом Ли и Дэвидом Флинном. Другими продюсерами проекта станут Сара Гонсало и Фесперман.

Роман писателя вышел в печать в 2018 году в издательстве Knopf. Это одно из по меньшей мере дюжины произведений автора — бывшего репортера, чьи книги вдохновлены реальными событиями.

