Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%

В 2026 году приготовление блинов к Масленице обойдется москвичам на 4,1% дороже, чем год назад. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.
«Стоимость набора продуктов по классическому рецепту из „Книги о вкусной и здоровой пище“, в соответствии с данными ЕМИСС, для жителей столицы составляет 211,6 р. В Московской области за этот же набор придется отдать 218,8 р. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимость набора для жителей столицы выросла на 4,1%, для жителей Подмосковья – на 1,5%», – сказала Лебединская.
Она отметила, что рост цен в Москве за год обусловлен исключительно увеличением стоимости молока, оно подорожало на 9,7 р. за литр. По словам Лебединской, молоко сейчас стоит около 94,2 р. (за литр), пшеничная мука – 58,2 р. (за килограмм), дрожжи – 24,8 р. (за 40 грамм), два куриных яйца – 22,6 р., подсолнечное масло – 2,8 р. (за 18 мл), сахар – 3,4 р. (за 50 грамм), соль – 0,3 (за 15 грамм).
«Традиционные топпинги тоже немного поднялись в цене, но несущественно: порция сметаны к блинам теперь стоит 19 р. (годом ранее – 18,2 р.), творог – 24,5 р. (24,3 р. за порцию соответственно). Икра к блинам подешевела на 1%, а вот мед, наоборот, вырос в цене на 5,3%», – отметила эксперт.
Недавно стало известно, что россияне ежегодно за Масленую неделю съедают около 500 млн блинов. Большинство — 71% россиян — встречают Масленицу дома и пекут блины сами. Еще 20% воспринимают праздник как повод сходить в гости к родным и друзьям. Готовые блины покупают только 5%, а кафе и рестораны выбирают лишь 4%.
В Москве празднование Масленицы пройдет с 13 по 22 февраля на 30 площадках. Основной точкой станет Тверской бульвар: там гостей ждут выступления оркестра, театрализованные постановки, спортивные квесты и лавка с продукцией отечественных брендов.