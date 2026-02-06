В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»
Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных
На Соловках реконструируют гостиницу XIX века
Сергея Собянина наградят «Золотой маской»
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении

В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

С 13 по 22 февраля в Москве пройдет фестиваль «Масленица». Он объединит около 30 площадок, расположенных в разных районах города, сообщила  заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Горожане и туристы смогут познакомиться с праздничными традициями разных регионов России, освоить азы ткачества и художественной росписи, приготовить сытные угощения», — рассказала Сергунина.

Главная локация фестиваля будет находиться на Тверском бульваре. Гостей ждут выступления оркестра, театрализованные постановки и спортивные квесты. Здесь же представят продукцию отечественных брендов: косметику, декор для дома, свечи, аксессуары и сладкие подарки.

На других площадках все желающие смогут присоединиться к творческим занятиям. Например, на Тверской площади можно будет сделать гирлянды из фетра и атласных лент, а также народные куклы. На Коптевском бульваре участники мастер-классов займутся росписью по дереву. На улице Адмирала Руднева предложат слепить игрушки из глины, а на улице Матвеевской научат создавать кружевные салфетки.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На Ореховом бульваре, а также на улицах Святоозерской и Теплый Стан пройдут кулинарные занятия. Участники приготовят блины с ягодами, мясом, творогом и другими начинками.

Площадки фестиваля в этом году оформят в национальном стиле. Их украсят фигурками лошадей, пряниками, леденцами и другими элементами. Кроме того, гости смогут увидеть 300 уникальных кукол, которых создали специально для события.

Масленицу отпразднуют и жители Китая. С 19 по 22 февраля в столице Поднебесной проведут фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Гостей ждут народные гулянья с играми и хороводами, ярмарка, гастрономическая программа, световые шоу и мастер-классы.

В Москве же с 16 февраля по 1 марта проведут фестиваль «Китайский Новый год в Москве». В столицу приедут более 100 артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, а также проведут мастер-классы. Главными площадками фестиваля станут Манежная площадь и переход к площади Революции. 

Расскажите друзьям