В Москве открылся визовый центр Японии

«Учитывая резкий рост российских туристов, посещающих Японию, с целью предоставления улучшенного сервиса и повышения удобства для заявителей на визу прием документов и выдача виз с полудня 12 февраля 2026 года (четверг) будет осуществляться в Визовом центре Японии», ― отметили в японском диппредставительстве.