Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль

Российский актер Данила Козловский срежиссировал англоязычный фильм «Из Лондона с любовью» с собой в главной роли. Об этом сообщил Deadline.
Козловский написал сценарий романтической комедии вместе с Марком Астоном. Съемки фильма уже завершились. В них приняли участие Харриет Слейтер («Чужестранка») и Сабрина Бартлетт («Бриджертоны»).
Лента рассказывает историю «нелюдимого, немногословного автора песен, стремящегося к возвращению на сцену». По сюжету он влюбляется в смелую и прямолинейную сотрудницу экстренных служб. По мере того как их связь крепнет, его песни начинают выражать то, что он сам не может сказать.
«Это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви. О страхе никогда ее не найти, страхе снова доверять и любить… В своих сомнениях, хрупкости, страхах, искренности и нежности они в некотором смысле похожи на персонажи Чехова. В этом фильме много любви, музыки, юмора и прекрасных актеров, которые сделали эту историю реальной», — поделился Козловский.
В актерский состав проекта вошли Фрэнсис Барбер, Ник Моран, Ричард Клиффорд, Асса Кануте, Ниша Наир и Лукас Джонс. Продюсерами выступили Кирсти Белл и Бен Чарльз Эдвардс из Goldfinch, исполнительным продюсерами стали Козловский, Слейтер и Фил МакКензи.
«По своей сути „Из Лондона с любовью“ — это добрая романтическая комедия: очаровательная, смешная и невероятно трогательная. Это тот тип фильмов, ради которых зрители идут в кино: они позволяют отвлечься от повседневности, вселяют надежду и движимы по-настоящему прекрасной историей любви», — сказала Белл.