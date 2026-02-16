Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году

Афиша Daily
Фото: Наталья Кравец/«Яндекс Карты»

Новое здание Большого Московского цирка в Мневниковской пойме, который должны были возвести на проспекте Вернадского, планируют открыть в 2030 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил народный артист России Эдгард Запашный.

Он отметил, что  строительство цирка начнется уже в этом году. По словам артиста, представители комплекса регулярно участвуют в совещаниях со строителями, архитекторами и проектировщиками. 

При этом до 2030 года никаких капитальных изменений в старом здании цирка на проспекте Вернадского не будет. «Мы планируем провести точечный ремонт тех или иных болевых точек летом, чтобы поддержать здание до открытия нового цирка», ― сказал Запашный.

Оригинальное здание цирка, ставшее одним из архитектурных символов города, было построено в 1971 году в стиле советского модернизма. Его авторы ― архитекторы Яков Белопольский и Ефим Вулых.

В 2013 году цирк отреставрировали, а в 2017-м его здание перешло из федеральной собственности в собственность Москвы. В 2021-м к 50-летию цирка ТПО Pride и ландшафтная компания Arteza разработали концепцию нового здания, но она так и не была реализована.

Первоначально мэрия Москвы хотела строить Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Решение снести старое здание вызвало протесты у горожан. Они запустили петицию против реконструкции, заявили, что постройка не впишется в ландшафт города, и призвали отказаться от этой концепции. Позже специалисты решили возвести новое здание цирка в Мневниковской пойме.

Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте. Они объяснили этот шаг технической сложностью масштабной реконструкции здания в старой локации, а также необходимостью сохранить работу коллектива без перерывов на время стройки, которая продлится несколько лет.

