В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма

Афиша Daily
Фото: Evgheni Russu/Unsplash

Безопасная порция блинов, которую можно съесть — это не больше двух блинов с начинкой и не больше трех тонких блинов. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области, пишет РИА Новости.

Один тонкий блин содержит около 90–120 килокалорий, а добавки в виде масла, меда и жирной сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза, пояснили в ведомстве. При этом толстые блины и блинчики с мясной или творожной начинкой значительно калорийнее и тяжелее для пищеварения.

«Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция — это два-три тонких блина (примерно 100–150 граммов) за один прием пищи. Если блины большие, толстые или с калорийной начинкой, лучше ограничиться одной-двумя штуками», — рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве также предупредили, что людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ, печени или желчного пузыря стоит ограничить количество блинов и полностью исключить жирные и сладкие добавки.

Недавно стало известно, что приготовление блинов в Москве подорожало на 4,1% за год. Классический набор продуктов для этого блюда обойдется в 211,6 рублей.


 


 

