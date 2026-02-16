В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма

Один тонкий блин содержит около 90–120 килокалорий, а добавки в виде масла, меда и жирной сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза, пояснили в ведомстве. При этом толстые блины и блинчики с мясной или творожной начинкой значительно калорийнее и тяжелее для пищеварения.



«Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция — это два-три тонких блина (примерно 100–150 граммов) за один прием пищи. Если блины большие, толстые или с калорийной начинкой, лучше ограничиться одной-двумя штуками», — рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве также предупредили, что людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ, печени или желчного пузыря стоит ограничить количество блинов и полностью исключить жирные и сладкие добавки.



Недавно стало известно, что приготовление блинов в Москве подорожало на 4,1% за год. Классический набор продуктов для этого блюда обойдется в 211,6 рублей.