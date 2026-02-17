Умер писатель Дмитрий Бавильский

Умер журналист, писатель и литературный критик Дмитрий Бавильский. Об этом сообщил его коллега, литературовед Николай Подосокорский.
Бавильскому было 57 лет. Причины его смерти не называются. По словам писателя Дениса Драгунского, Дмитрий скончался в Челябинске в больнице.
Бавильский был родом из Челябинска. Он работал заместителем главреда журнала «Уральская новь», редактировал тексты в изданиях «Уральская парадигма», «Пятый угол», «Взгляд», «Частный корреспондент», The Art Newspaper Russia. Он также выступал завлитом Челябинского академического театра драмы.
Среди его литературных работ — романы «Вавилонская библиотека», «Семейство пасленовых», «Едоки картофеля», «Последняя любовь Гагарина». Бавильский был лауреатом премии Андрея Белого и журнала «Новый мир».