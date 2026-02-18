Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках

Марго Робби призналась, что, работая над фильмами, никогда не ориентируется на мнение критиков. Об этом актриса рассказала в совместном с Джейкобом Элорди интервью GQ Australia, приуроченном к выходу экранизации «Грозового перевала».

«Я всегда думаю о зрителях. Я ни разу в жизни не была на съемочной площадке и не думала: „А что скажут критики?“ Я думаю: „Что сейчас почувствует зритель? Какой будет его эмоциональная реакция?“ Я считаю, что нужно снимать фильмы для людей, которые пойдут покупать билеты, чтобы их посмотреть. Все просто», — поделилась Робби.

Актриса добавила, что такой подход полностью совпадает с видением режиссера Эмералд Феннелл, с которой они работали над «Грозовым перевалом». «Она всегда ставит эмоциональный опыт выше абстрактной идеи. Она очень умна. У нее отличные идеи, но она готова отказаться от эффектной задумки в пользу того варианта, который окажется самым захватывающим для зрителя. Я очень ценю в ней это», — пояснила Робби.

Фильм «Грозовой перевал» вышел 14 февраля, в День всех влюбленных. Эмералд Феннелл объясняла, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — говорила режиссер.

Ранее Робби цитировала Феннелл в интервью Vogue: «Я хочу, чтобы это стало „Титаником“ для нынешнего поколения. Я ходила в кино на „Ромео + Джульетта“ восемь раз, а когда меня не пустили в девятый, я буквально лежала на полу и плакала. Я хочу, чтобы „Грозовой перевал“ был таким же фильмом». 

