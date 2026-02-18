37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram

О том, что будет дальше, мнения разделились. 32% респондентов считают, что интернет вновь станет глобальным и его невозможно ограничить. Столько же (32%) уверены, что ограничений будет все больше, пока не останутся только разрешенные сайты. Еще 19% ожидают, что заходить в сеть можно будет только по идентификации, а 17% уверены, что каждая крупная страна придет к «цифровому суверенитету» и более ограниченной сети.