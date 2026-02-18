Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут

Афиша Daily
Фото: Amazon MGM Studios

Фильм «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли идет 2 часа 36 минут, следует из данных British Board of Film Classification. Премьера запланирована на 20 марта.

Фильм основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.

Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.

«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации — а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».

По мотивам «Проекта „Конец света“» вышел набор LEGO — он воссоздает космический корабль из фильма. С помощью специальной рукоятки можно привести в движение жилой модуль, имитируя работу системы центробежной гравитации. Комплект также включает мини-фигурку самого Райленда. Это коллекционная модель для взрослых, состоящая из 830 деталей.

Расскажите друзьям