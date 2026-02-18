Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Актер Дэвид Чокачи, сыгравший Коди Мэдисона в сериале «Спасатели Малибу», вернется к своей роли в перезапуске культового шоу. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Персонаж Чокачи был действующим лицом оригинального проекта на протяжении четырех сезонов — с шестого по девятый. В новом сериале он предстанет управляющим неофициальным баром «Спасателей Малибу», который время от времени по-прежнему надевает красные плавки и выходит на дежурство.

«Он наставник и друг, создающий второй дом для коллег‑спасателей… и всегда предлагающий бесплатные крылышки после успешного спасения», — говорится в описании его персонажа в ребуте.

Ранее стало известно, что центральным героем сериала станет Хоби Буканнон, сын Митча Буканнона, которого сыграл в оригинальном шоу Дэвид Хассельхофф. Роль Хоби исполнит Стивен Амелл. Другие детали кастинга пока не раскрываются.

Согласно синопсису, Хоби Буканнон, некогда безбашенный подросток, теперь стал капитаном команды спасателей. Он продолжает дело своего легендарного отца. Но жизнь мужчины переворачивается, когда в ней появляется Чарли — дочь, о которой он не знал. Она мечтает продолжить семейное наследие и тоже стать спасателем.

Релиз новых «Спасателей Малибу» ожидается в 2026–2027 годах. Сериал получит 12 эпизодов. Их производством занимаются Fox Entertainment и Fremantle. Съемки начнутся весной на пляже Венис-Бич в Лос-Анджелесе и в Fox Studio Lot в Сенчури‑Сити.

Шоураннером и исполнительным продюсером продолжения стал Мэтт Никс. В число продюсеров вошли также МакДжи, Майкл Берк, Грег Боннан, Даг Шварц, Данте Ди Лорето и Майк Горовиц.

