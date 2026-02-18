Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу

Персонаж Чокачи был действующим лицом оригинального проекта на протяжении четырех сезонов — с шестого по девятый. В новом сериале он предстанет управляющим неофициальным баром «Спасателей Малибу», который время от времени по-прежнему надевает красные плавки и выходит на дежурство.