В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»

Четвертая часть «Истории игрушек» вышла в 2019 году. В рецензии для «Афиши Daily» кинокритик Алиса Таежная назвала ее одним из лучших фильмов в истории студии Pixar. «Честнее всего было бы назвать четыре части „Истории игрушек“ брейкап-сагой — о том, как пережить расставание и помнить, что все пройдет: и печаль, и особенно радость. Всегда найдется игрушка поновее и покласснее, на встречу с тобой не будут мчаться каждый раз как в первый, а за эйфорическим слиянием наступит момент, когда чужая мама сгребет тебя с барахлом в дальний ящик», — пишет Таежная.