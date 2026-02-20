В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»

В опубликованном недавно трейлере пятой части «Истории игрушек» поклонники заметили отсылку на другой мультфильм Disney — «В поисках Немо». Обе картины срежиссировал Эндрю Стэнтон.
На экране новой героини — планшета Лилипад — открыт сайт, напоминающий смесь Tumblr и Reddit. Джесси читает пост с заголовком «Как глубок океан?» и прикрепленным кадром из мультфильма «В поисках Немо».
Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стэнтона, посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».
К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к туалету. Роль планшета Лилипад исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни», «Утреннее шоу»).
Четвертая часть «Истории игрушек» вышла в 2019 году. В рецензии для «Афиши Daily» кинокритик Алиса Таежная назвала ее одним из лучших фильмов в истории студии Pixar. «Честнее всего было бы назвать четыре части „Истории игрушек“ брейкап-сагой — о том, как пережить расставание и помнить, что все пройдет: и печаль, и особенно радость. Всегда найдется игрушка поновее и покласснее, на встречу с тобой не будут мчаться каждый раз как в первый, а за эйфорическим слиянием наступит момент, когда чужая мама сгребет тебя с барахлом в дальний ящик», — пишет Таежная.