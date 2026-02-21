Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотовых операторов приостанавливать и отключать услуги связи по запросу ФСБ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
При этом операторы освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств перед абонентами, если это связано с выполнением требований ФСБ. То есть пожаловаться на сбои не получится — закон освобождает компании от штрафов за некачественные услуги в таких ситуациях.
Сейчас также активно обсуждается возможная блокировка Telegram: в августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp, а с 10 февраля начала замедляться работа самого Telegram.
О планах РКН полностью заблокировать мессенджер ранее сообщала Baza. В самом ведомстве ограничились комментарием: «Нам нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
Позже зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов отметил, что надежда на снятие ограничений с Telegram сохраняется, но для этого мессенджер должен выполнять требования российского законодательства. По его словам, это возможно «только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер ― открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации».