Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Гигантского Лабубу сожгли на масленице в Липецкой области
«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet

Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Афиша Daily
Фото: Robin Worrall/Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотовых операторов приостанавливать и отключать услуги связи по запросу ФСБ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

При этом операторы освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств перед абонентами, если это связано с выполнением требований ФСБ. То есть пожаловаться на сбои не получится — закон освобождает компании от штрафов за некачественные услуги в таких ситуациях.

Сейчас также активно обсуждается возможная блокировка Telegram: в августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp, а с 10 февраля начала замедляться работа самого Telegram.

О планах РКН полностью заблокировать мессенджер ранее сообщала Baza. В самом ведомстве ограничились комментарием: «Нам нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Позже зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов отметил, что надежда на снятие ограничений с Telegram сохраняется, но для этого мессенджер должен выполнять требования российского законодательства. По его словам, это возможно «только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер ― открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации».

Расскажите друзьям