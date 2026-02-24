Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»

Том Хэнкс («Зеленая миля») получил роль Авраама Линкольна в фильме «Линкольн в бардо», основанном на одноименном романе Джорджа Сондерса. Он вошел в список лучших книг New York Times, а в 2017 году получил Букеровскую премию, пишет Deadline.
Фильм будет посвящен отношениям между Линкольном и его недавно умершим 11-летним сыном. После смерти мальчик оказывается между миром живых и мертвых. История будет показана через нескольких разных персонажей — живых, умерших, исторических или вымышленных.
Лента будет сочетать покадровую анимацию и игровой формат. Съемки пройдут в Лондоне.
Режиссером и продюсером картины станет Дьюк Джонсон («Аномализа»). Сценарий напишет автор книги. Хэнкс также указан в качестве продюсера фильма.
В 2026 году Хэнкс будет сниматься в продолжении фильма «Грейхаунд». Съемки пройдут в австралийском Сиднее. Хэнкс вновь исполнит роль капитана Краузе.
По информации СМИ, сиквел расскажет о капитане Краузе и команде «Грейхаунд», которые помогут переломить ход Второй мировой войны. Действие картины развернется на территориях от побережья Нормандии до Тихого океана.