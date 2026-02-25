Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»

В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Фото: Apple TV+

Apple TV+ опубликовал ролик, анонсирующий дату релиза пятого сезона научно-фантастического сериала «Ради всего человечества». Новые серии стартуют 27 марта, а затем продолжат выходить еженедельно по пятницам до 29 мая.

Действие пятого сезона разворачивается в альтернативных 2010-х годах, спустя несколько лет после событий, связанных с астероидом Голдилокс. Колония «Счастливая долина» на Марсе превратилась в процветающее поселение с тысячами жителей, откуда стартуют миссии в дальние уголки Солнечной системы.

Но на Земле к власти приходит президент Брэгг (Рэнди Оглсби), провозглашающий курс на восстановление контроля над Марсом, что вызывает растущее напряжение между колонистами и их родной планетой.

В новом сезоне к основному актерскому составу (Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги, Синти Ву, Корал Пенья, Ренн Шмидт) присоединятся Мирей Инос, Коста Ронин, Шон Кауфман, Руби Крус и Инес Ассерсон.

«Ради всего человечества» исследует альтернативную реальность, в которой космическая гонка никогда не заканчивалась, а СССР опередил США в высадке на Луну. Проект создан Рональдом Д.Муром, Мэттом Уолпертом и Беном Недиви.

