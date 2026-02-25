Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»
В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов
Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»
59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках
Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя

Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»

Афиша Daily
Фото: Warner Bros. Pictures

На ютуб-канале Warner Bros. появился свежий трейлер фильма «Мортал Комбат-2». В зарубежном прокате картина стартует 8 мая. 

Сюжет сиквела продолжает историю оригинала 2021 года: Шан Цзун (Чинь Хань) пытается уничтожить чемпионов Земли до начала десятого турнира.

«На этот раз любимые фанатами чемпионы — к которым присоединяется сам Джонни Кейдж — оказываются сведены друг с другом в финальной, без правил, кровавой и беспощадной битве, чтобы остановить темную власть Шао Кана, угрожающую самому существованию Земного царства и его защитников», ― гласит официальный синопсис. 

Видео: Warner Bros./YouTube

По словам сценариста Джереми Слейтера, в новой части зрителей ждет настоящий турнир Mortal Kombat. Туда отправятся как герои первой части ― Джонни Кейдж (Карл Урбан), Лю Кан (Луди Линь), Джакс (Микад Брукс), Соня Блейд (Джессика МакНэми), так и новички ― Китана (Аделина Рудольф), Джейд (Тати Габриель), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд). Режиссером стал автор оригинального фильма Саймон МакКуойд. 

Предыдущий фильм «Мортал Комбат», вышедший в апреле 2021-го, заработал в прокате 84,4 млн долларов. Еще до выхода сиквела New Line анонсировала третью часть франшизы. 

