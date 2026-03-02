В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

При этом часть работ проведут с насыпи, которую обустроят вдоль Водоотводного канала от Репинского сквера до Дома культуры «ГЭС-2» и под Малым Каменным мостом. Из-за этого движение на проезжей части останавливать не будут. Небольшие ограничения могут возникнуть только во время подвоза материалов. Завершить строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной набережной планируется в IV квартале 2026 года.