СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)

Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы

СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)

Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Американский таблоид TMZ написал, что пиар-менеджер Джима Керри опровергла все домыслы о том, что премию «Сезар» посетил двойник актера.

Марлеа Лесли заявила изданию, что «Джим Керри посетил премию „Сезар“, где получил почетную награду». Спекуляции на тему «двойника» артиста она, по словам медиа, назвала бредом.

Ранее организаторы «Сезара» также назвали слухи о «подмене» Керри «несуществующей проблемой». По словам генерального представителя премии, актер был тронут приглашением и планировал свой приезд во Францию еще с лета.

Керри неожиданно появился на 51-й церемонии вручения премии «Сезар» в Париже, где прочитал речь на французском. Но его визит обернулся скандалом. Пользователи в сети не узнали актера и посчитали, что на сцену вышел не настоящий Джим.

В соцсетях распространилась конспирологическая теория, что «оригинальный» Керри умер еще в 2015–2017 годах, а вместо него на публике появляется клон или дублер. Сторонники версии обращают внимание на якобы изменившийся цвет глаз артиста, другую форму носа и челюсти, а также более спокойную пластику и поведение.

В сети также вспоминают, что актер резко перестал сниматься в кино после 2017 года, что якобы подтверждает «замену». Пластические хирурги, однако, заявили, что черты Керри могли измениться из‑за комплекса процедур.

