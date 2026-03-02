СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)

В соцсетях распространилась конспирологическая теория, что «оригинальный» Керри умер еще в 2015–2017 годах, а вместо него на публике появляется клон или дублер. Сторонники версии обращают внимание на якобы изменившийся цвет глаз артиста, другую форму носа и челюсти, а также более спокойную пластику и поведение.