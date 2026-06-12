Илон Маск стал первым триллионером в мире после IPO SpaceX
Джош Хатчерсон злился из‑за славы, которую ему принесли «Голодные игры»
У московского офиса «Яндекса» построили серф-спот с искусственной волной. Это понравилось не всем
Дженнифер Лоуренс сыграет в романтической комедии «One Month Mark»
Овчарка спасает жизнь Брэда Питта в трейлере фильма «Сердце зверя» Дэвид Эйер
Мартин Фриман снимется в шестом сезоне «Убийств в одном здании»
Feduk выступил на первой вечеринке Aperol Sunset Session
Стивен Спилберг хотел снять фильм про Джеймса Бонда, но ему отказали
Калининградец нашел бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов
Оливия Уайлд и Charli XCX спят с одним парнем в трейлере комедии «Я хочу твой секс»
Артисты театров озвучили детские сказки народов России
«Чемпионат» назвал лучшего молодого футболиста России
На Пикнике Афиши установят гигантский надувной диван
«Чемпионат» и Looky запустили ИИ-примерку формы 30 сборных к чемпионату мира-2026
РЖД планируют запустить туристические поезда в Китай
Половина россиян будет отдыхать летом дома или на даче. Зарубежные поездки рассматривают 15%
«Пари Фест» объявил вторую волну участников фестиваля в Нижнем Новгороде
Лионель Месси снялся в рекламе ChatGPT
Симуляция предсказала возможного победителя ЧМ-2026
«Одно лицо»: Леонид Каневский оценил корейские мемы с собой
В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger
Onitsuka Tiger отделяется от Asics
ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России
Еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила официально отказаться от фамилии отца
Папа римский освятил центральную башню Саграда-Фамилии и провел мессу в недостроенном храме
Кармен Маура в трейлере хоррора «Безумная старуха»
Кинотеатр в Сан-Франциско назвали в честь Кристофера Нолана
Пикник Афиши х Сбер запустил коллаборации с российскими брендами

Коты-гангстеры в тизер-трейлере «Гатто» — нового мультфильма Pixar

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Pixar

Pixar представила первый тизер-трейлер «Гатто» («Gatto») — мультфильма о котах-мафиози. Картина выйдет в прокат 5 марта 2027 года.

Действие мультфильма развернется в Венеции. В центре сюжета окажутся безжалостный босс кошачьей мафии Рокко и задиристый черный кот Неро, который однажды задумался, правильно ли он прожил свою жизнь.

По сюжету Неро окажется в долгу перед Рокко и будет вынужден завести неожиданную дружбу, которая поможет ему найти свое предназначение. Если, конечно, Венеция не возьмет над ним верх раньше.

Видео: Pixar/YouTube

В тизере показали банду котов на крыше: один из них щелкает когтями, как мафиози ножом. Затем Неро и Рокко допрашивают другого кота о пропавшем тунце, но все трое быстро отвлекаются на лампочку со шнурком и начинают драться из-за нее.

«Gatto» снял Энрико Касароса, режиссер мультфильма «Лука». Продюсером выступила Андреа Уоррен, которая также работала над «Лукой». Главных героев озвучили Марк Руффало и Лоренс Фишберн.

Расскажите друзьям