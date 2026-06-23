Хидэо Кодзима хочет сделать хоррор OD максимально страшным и инновационным

«Я хотел сделать что-то новое. Я хотел создать что-то другое. Эта концепция передозировки страха возникла у меня еще во время работы над первой Death Stranding, и я работал над ней в одиночку. Не могу раскрыть много деталей, но это то, чего никто раньше не видел. Новая игровая система», — заявил Кодзима.