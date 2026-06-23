Автономный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека

В компании отметили, что движение по М-11 требует от системы точного расчета: трасса скоростная и загруженная, а «Роботрак» двигался со скоростью около 90 километров в час. ИИ анализировал скорость и траектории автомобилей вокруг, прогнозировал их поведение и выбирал момент для маневра с учетом тормозного пути груженого тягача.