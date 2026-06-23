Автономный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека

Автономный грузовик «Яндекса» «Роботрак» совершил поездку из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.
Тягач с прицепом проехал около 700 километров по трассе М-11 «Нева». В кресле находился водитель-испытатель, однако он не участвовал в управлении. Поездку снимали камеры снаружи «Роботрака» и в салоне.
Грузовиком управляла система на базе искусственного интеллекта, которую разрабатывает команда автономного транспорта и роботов «Яндекса». Во время поездки «Роботрак» опережал более медленный транспорт, объезжал зоны дорожных работ и проезжал пункты взимания платы. Единственная остановка была плановой: по регламенту водитель-испытатель должен был сделать перерыв.
В компании отметили, что движение по М-11 требует от системы точного расчета: трасса скоростная и загруженная, а «Роботрак» двигался со скоростью около 90 километров в час. ИИ анализировал скорость и траектории автомобилей вокруг, прогнозировал их поведение и выбирал момент для маневра с учетом тормозного пути груженого тягача.
«Яндекс» разрабатывает системы автономного управления с 2017 года. Грузовики компании уже выполняют коммерческие перевозки для российских ретейлеров и логистических компаний по трассам М-4, М-11 и ЦКАД.