Юрий Колокольников в трейлере сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких

Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры «Кион» и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») представляют новый тизерный трейлер фантастического триллера «Полдень» — экранизации повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Премьера состоится в этом году, точной даты пока нет.
«Жук в муравейнике», написанный в 1979 году, считается одним из самых знаменитых произведений братьев Стругацких. Повесть переиздавалась десятки раз, была переведен на 19 языков и при этом никогда прежде не экранизировалась. «Полдень» станет первым экранным воплощением этой истории.
Действие сериала разворачивается 2278 году. Как и повесть, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы.
Главные роли в сериале исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь. На экране также появятся Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев и Денис Бургазлиев.
«Все самые страшные вещи, которые делает человек по отношению к другому, основаны только на страхе. Из-за своей боязни неизвестного и нового человек способен поддаться самым низким своим страхам. Например, что мы делаем, когда видим непонятное насекомое? Мы его давим. К сожалению, то же часто происходит у нас и по отношению друг к другу. Мы видим непонятную суть, она не вписывается в нашу картину мира, и мы начинаем думать, что лучше ее уничтожить, потому что все неизвестное пугает нас. На мой взгляд, на этой мысли в том числе строится произведение Стругацких „Жук в муравейнике“», — отметил Максим Матвеев.
Режиссером нового сериала выступил Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер, ранее они работали над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова, автор проектов «The Телки» и «Номинация». Художником по костюмам выступила Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»).