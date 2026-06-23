Книги Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания наркотиков

Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств. В него вошли более 100 новых текстов, в том числе «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского. Об этом сообщает РБК.
В список также попали четыре книги Ю Несбе («Немезида», «Красношейка», «Леопард», «Призрак»), романы Фредрика Бакмана («Медвежий угол», «Мы против вас»), произведения Виктора Пелевина («Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце») и сборник прозы Говарда Лавкрафта.
С 1 марта 2026 года книги, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков в рамках художественного замысла, подлежат маркировке. За распространение таких произведений без предупреждения предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Перечень на сайте Российского книжного союза пополняется еженедельно. В него уже включили более 2600 наименований. Среди других недавних добавлений — книги детективного цикла Джоан Роулинг, написанные под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, роман Стивена Фрая «Как творить историю» и «Влюбленная ведьма» Анны Джейн.