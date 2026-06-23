Алиса AI научилась бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон

Чтобы забронировать столик или записаться в салон, нужно выбрать в меню чата сценарий «Забронировать столик» или «Записаться в салон» и описать запрос своими словами. Например, можно попросить Алису AI найти столик в ресторане на двоих на завтра или подобрать время для маникюра после 17.00.