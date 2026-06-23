В Москве перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля электротранспорта

В фестивале примут участие электромобили и электромотоциклы. «Электрофестиваль — это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Приглашаем владельцев электромобилей и электромотоциклов присоединиться к параду, а всех желающих — стать зрителями и поучаствовать в розыгрыше призов», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.