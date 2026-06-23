В Москве с 6 июля временно закроют станцию МЦД-4 Серп и Молот

С 6 июля поезда четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) временно будут проезжать станцию Серп и Молот без остановки. Это связано со строительством одноименного современного городского вокзала, сообщается на сайте Mos.ru.
В начале июля специалисты ОАО «РЖД» приступят к переустройству железнодорожных путей. На участке уложат новые пути, а также разместят необходимые инженерные коммуникации.
В связи с закрытием станции для пассажиров разработали альтернативные маршруты проезда. Специалисты рекомендуют планировать поездки с использованием соседних станций метро: «Площадь Ильича», «Римская» или станции МЦД-2 Москва-Товарная. В частности, чтобы доехать до «Римской», нужно проехать до «Курской», пересесть на станцию «Чкаловская» и проехать одну остановку. Там же можно воспользоваться переходами на станции «Площадь Ильича» и Москва-Товарная. Кроме того, от «Курской» до остановки «Метро „Площадь Ильича“» можно добраться на трамвае №2.
Можно также проехать через станцию «Нижегородская». От нее по Большой кольцевой линии необходимо доехать до «Авиамоторной», затем перейти на Калининскую линию метро и проехать одну остановку до «Площади Ильича», откуда, если необходимо, можно перейти на «Римскую» и станцию Москва-Товарная.