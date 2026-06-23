Сын Бекхэмов Ромео дебютирует в кино в драме о теннисистах

В январе Бруклин Пелц-Бекхэм публично обвинил родителей, Дэвида и Викторию, в многолетних манипуляциях, контроле через прессу и попытках разрушить его брак с Николой Пелц. Это заявление породило волну мемов, сгенерированных видео и нелепых пародий. Дэвид Бекхэм же в ответ на выпад сына сказал, что «детям позволено ошибаться». Позже стало известно, что разразившийся скандал между Бруклином Бэкхемом и его семьей подтолкнул сына звездной пары на написание собственных мемуаров.