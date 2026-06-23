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Максим Матвеев запускает ювелирный бренд «Микс»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Микс»

Актер Максим Матвеев, известный по «Триггеру» и «Заложнику», и PR-продюсер Ксения Дрёмова запускают бренд украшений «Микс». Первая коллекция «Создавая связь» выйдет 25 июня.

Название «Микс» отсылает к сочетанию традиций разных народов, культурных смыслов и личных историй. Эскизы всех украшений Матвеев рисует сам. При производстве используются старинные техники, в том числе северная чернь. Каждое изделие делают вручную, выпускают ограниченным тиражом.

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Первая коллекция, посвященная теме связи с собой, людьми и миром, навеяна славянской культурой. Кампейн снимали на Камчатке — среди вулканов и на берегу Тихого океана. Группа работала в экспедиционном режиме, перемещалась на внедорожниках, подстраиваясь под погоду.

«На Камчатке быстро понимаешь, что главный здесь не человек. Главная — природа. Там невозможно управлять обстоятельствами, остается только наблюдать, принимать и быть частью происходящего. И в этом есть важное напоминание о величине мира и о нашем месте в нем. Нам хотелось сохранить это ощущение в кадре», — рассказывает Дрёмова.

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