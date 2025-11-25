Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount

Арнольд Шварценеггер посетил в День ветеранов медицинский центр для ветеранов США в Лос-Анджелесе и узнал, что там сломался кинотеатр. После этого актер решил сам организовать для пациентов кинопоказ в студии Paramount. Об этом звезда «Терминатора» рассказал в своих социальных сетях.
Гостей доставили на студию на двух автобусах. Им показали боевик «Бегущий человек», в оригинальной версии которого сыграл сам Шварценеггер. Перед сеансом он отметил, что гордится фильмом 1987 года, но всегда верил, что его можно сделать еще лучше, хотя ремейки он не очень любит.
Актер добавил, что рассказал об этом, чтобы вдохновить людей помогать ветеранам: «Большинство просто напишут: „Это позор, что ветераны не могут смотреть фильмы в VA“. Но такой пост не доставит их в кино. Вы не обязаны арендовать зал или автобусы. Но вы можете купить одному ветерану билет — и это принесет больше пользы, чем любые жалобы», — написал он.
В комментариях к посту отметился исполнитель главной роли в ремейке Глен Пауэлл. «Ты единственный такой, Арни. Спасибо, что приносишь радость и поддерживаешь наших героев», — подчеркнул он. Режиссер фильма Эдгар Райт добавил: «Это потрясающе! Спасибо, Арнольд».
Премьера нового «Бегущего человека» состоялась 7 ноября. Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.
По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы. Помимо Глена Пауэлла в ленте также снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти О’Брайан, Ли Пейс, Майкл Сера и другие.