Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount

Фото: @schwarzenegger

Арнольд Шварценеггер посетил в День ветеранов медицинский центр для ветеранов США в Лос-Анджелесе и узнал, что там сломался кинотеатр. После этого актер решил сам организовать для пациентов кинопоказ в студии Paramount. Об этом звезда «Терминатора» рассказал в своих социальных сетях.

Гостей доставили на студию на двух автобусах. Им показали боевик «Бегущий человек», в оригинальной версии которого сыграл сам Шварценеггер. Перед сеансом он отметил, что гордится фильмом 1987 года, но всегда верил, что его можно сделать еще лучше, хотя ремейки он не очень любит.

Видео: @schwarzenegger

Актер добавил, что рассказал об этом, чтобы вдохновить людей помогать ветеранам: «Большинство просто напишут: „Это позор, что ветераны не могут смотреть фильмы в VA“. Но такой пост не доставит их в кино. Вы не обязаны арендовать зал или автобусы. Но вы можете купить одному ветерану билет — и это принесет больше пользы, чем любые жалобы», — написал он.

В комментариях к посту отметился исполнитель главной роли в ремейке Глен Пауэлл. «Ты единственный такой, Арни. Спасибо, что приносишь радость и поддерживаешь наших героев», — подчеркнул он. Режиссер фильма Эдгар Райт добавил: «Это потрясающе! Спасибо, Арнольд».

Премьера нового «Бегущего человека» состоялась 7 ноября. Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.

По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы. Помимо Глена Пауэлла в ленте также снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти О’Брайан, Ли Пейс, Майкл Сера и другие. 

Расскажите друзьям