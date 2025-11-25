Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой

Фото: Sl-Ziga/commons.wikimedia.org

Прах народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина и его жены балерины Майи Плисецкой развеяли над Окой. Об этом ТАСС рассказал народный артист РФ Андрис Лиепа.

«Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», ― сказал он. Когда это случилось, артист балета не сообщил.

Одна из величайших балерин ХХ века, прима-балерина Большого театра в 1948–1990 годах Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене в возрасте 89 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда. Прах Плисецкой был кремирован. 20 ноября Майе Плисецкой исполнилось бы 100 лет. Вместе с младшим братом балерины Азарием Плисецким «Афиша Daily» вспоминала, какой та была за пределами сцены.

29 августа 2025 года ушел из жизни Родион Щедрин ― один из самых значимых композиторов второй половины XX века, автор более 100 произведений, пианист и педагог. Ему было 92 года. С основными моментами его биографии и реакцией музыкального сообщества на смерть музыканта можно ознакомиться здесь.

