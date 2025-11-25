Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря

Фото: Walt Disney Pictures

«Трон: Арес» появится на цифровых площадках 2 декабря. Об этом в соцсети Х сообщила Walt Disney Studios.

Главную роль в фильме исполнил Джаред Лето. Режиссером выступил Йоаким Реннинг. Премьера состоялась 10 октября.

Лента стала продолжением франшизы о цифровых мирах и столкновении человека с искусственным интеллектом. Главный герой нового фильма — цифровой солдат Арес, прибывающий в наш мир с миссией, связанной с разрушительными технологиями.

В картине также снялся Эван Питерс, который сыграл Джулиана Диллинджера, однофамильца злодея Эда Диллинджера из оригинального «Трона». В новом фильме появился и Джефф Бриджес в роли Кевина Флинна из двух предыдущих лент.

Лента провалилась в прокате, собрав 141 млн долларов при бюджете в 180 млн. Теперь Disney хочет  заморозить франшизу, на данный момент состоящую из трех фильмов. Первый вышел в 1982 году, сиквел «Наследие» — в 2010-м. 

Расскажите друзьям