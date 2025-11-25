Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили

Фото: ДП Карагандинской области

Жительницу Караганды Светлану Швачкину наградили за безукоризненное поведение на дороге: за 30 лет за рулем она ни разу не нарушила правил дорожного движения. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на полицию региона.

По данным правоохранителей, Швачкина ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД и не попадала в аварии. 

«Вождение стало для меня необходимостью, а сегодня я делюсь своими знаниями с детьми. В гимназии №95 я руковожу кружком юных инспекторов движения „Сирена“, где обучаю школьников основам дорожной безопасности. Уверена, что формировать культуру поведения на дороге нужно с раннего возраста», ― отметила она.

Патрульные полицейские остановили Швачкину, чтобы вручить ей грамоту и выразить благодарность. Это часть акции «Образцовый водитель», в ходе которой награды получили уже 100 человек, не нарушивших ПДД за рулем.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ от 2024 года, женщины-водители в России в три раза реже мужчин совершают правонарушения за рулем и попадают в ДТП. По мнению исследователей, это может быть связано с разным отношением женщин и мужчин к вождению: последние ездят быстрее и опаснее.

