Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили

Согласно исследованию НИУ ВШЭ от 2024 года, женщины-водители в России в три раза реже мужчин совершают правонарушения за рулем и попадают в ДТП. По мнению исследователей, это может быть связано с разным отношением женщин и мужчин к вождению: последние ездят быстрее и опаснее.