Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков

Домодедовский городской суд признал Аглаю Тарасову виновной в контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229.1 УК). Ей назначили три года условно и штраф в 200 тыс. рублей, сообщает корреспондент «Осторожно, новости».
Прокуратура запрашивала для актрисы 3,5 года условно и 3 года испытательного срока. Защита просила ограничиться штрафом.
Дело завели в начале сентября, после того как у Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом при досмотре в аэропорту Домодедово. По информации следствия, масса каннабиса в вейпе составляла 0,38 грамма. В качестве меры пресечения суд избрал ей запрет определенных действий.
Актриса признала вину, но изменила показания: сперва она говорила, что приобрела жидкость с гашишным маслом для родственницы. Перед оглашением приговора она заявила, что устройство подарил ей еще в 2022 году израильский предприниматель в сфере фармакологии. По словам Тарасовой, она знала, что жидкость состоит из растительных компонентов и предполагала, что в состав входит «незначительная доля» каннабиса, который в Израиле легален.
За актрису поручились ее коллеги Сергей Безруков и Евгений Миронов, а в суде в ее поддержку выступили Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
Аглая Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны» и «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2». Тарасова ― дочь актрисы Ксении Раппопорт.