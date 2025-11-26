Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков

Актриса признала вину, но изменила показания: сперва она говорила, что приобрела жидкость с гашишным маслом для родственницы. Перед оглашением приговора она заявила, что устройство подарил ей еще в 2022 году израильский предприниматель в сфере фармакологии. По словам Тарасовой, она знала, что жидкость состоит из растительных компонентов и предполагала, что в состав входит «незначительная доля» каннабиса, который в Израиле легален.