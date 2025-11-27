Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте

О продлении сериала на пятый и шестой сезоны стало известно еще в мае 2025 года. «Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен Регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона, четвертый — Бенедикта.