Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте

Netflix официально объявил о начале производства пятого сезона сериала «Бриджертоны». Съемки новой главы начнутся в марте 2026 года в Великобритании.

По данным Production Intelligence, продюсерская команда под руководством Мишель Райт уже приступила к подготовительным работам.

Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов, который обычно занимает около 8 месяцев съемок и пост-продакшена, премьеру пятого сезона можно ожидать не ранее весны 2027 года.

О продлении сериала на пятый и шестой сезоны стало известно еще в мае 2025 года. «Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен Регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона, четвертый — Бенедикта.

