Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад

Xbox и Crocs анонсировали ограниченный выпуск обуви, на который их вдохновил геймпад.
Главным элементом коллаборации стали сабо, дизайн которых навеян культовым контроллером Xbox. Модель оснащена деталями, имитирующими кнопки и джойстики, и стельками с фирменными надписями «Player Left» и «Player Right».
В коллекцию также вошли декоративные джиббитсы с символикой известных игровых франшиз Xbox, таких как Halo, Fallout и Doom. Стоимость пары составляет 80 долларов, а набор из пяти подвесок джиббитсов — 20 долларов.
Тем временем Microsoft продолжает работать над следующим поколением своей консоли. Ранее президент Xbox Сара Бонд описывала новое устройство как «очень премиальный и высококлассный». Ожидается, что выход консоли может состояться в 2027–2028 году.