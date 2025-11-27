Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»

Сходство между «Королевской битвой» и «Голодными играми» обсуждается давно, фанаты обращают внимание, что в обеих книгах схожий сюжет: подростки участвуют в опасной игре на выживание. Многочисленные аналитические статьи утверждают, что в историях слишком много совпадений. При этом сама Коллинз факт плагиата отрицает. В интервью писательница говорила, что «никогда не слышала о „Королевской битве“ и ее авторе, пока ей об этом не рассказали».