Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»

Квентин Тарантино в подкасте писателя Брета Истона Эллиса рассказал, что он большой фанат японского романа «Королевская битва» («Battle Royale») Косюна Таками. Режиссер возмутился, что автор книги до сих пор не подал в суд на создательницу «Голодных игр» Сьюзен Коллинз.
«Она же просто скопировала книгу. Конечно, тупые книжные критики не пошли смотреть японский фильм под названием „Королевская битва“. Поэтому они назвали „Голодные игры“ самой оригинальной вещью из всех, что они читали. А когда кинокритики добрались до ленты, то тотчас же воскликнули: „Черт, да это ведь то же самое, только с рейтингом PG“», — сказал Тарантино.
Сходство между «Королевской битвой» и «Голодными играми» обсуждается давно, фанаты обращают внимание, что в обеих книгах схожий сюжет: подростки участвуют в опасной игре на выживание. Многочисленные аналитические статьи утверждают, что в историях слишком много совпадений. При этом сама Коллинз факт плагиата отрицает. В интервью писательница говорила, что «никогда не слышала о „Королевской битве“ и ее авторе, пока ей об этом не рассказали».
19 ноября выходит новый фильм, «Голодные игры: Рассвет жатвы», основанный на романе Сьюзен Коллинз. Он расскажет о событиях, произошедших за четверть века до оригинальной истории. Сюжет сосредоточится на 50-х Голодных играх, где юный Хеймитч Абернати впервые оказывается на арене.
Режиссером снова выступает Фрэнсис Лоренс, снявший все предыдущие части. В актерский состав вошли Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук, Билли Портер, Джесси Племонс и другие звезды.