Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Кадр из шоу «Такер в твиттере». Фото: Tucker Carlson Network

Актера Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах. В октябре 2026 года он предстанет перед Высоким судом Лондона. Об этом сообщает Би-би-си.

Истцами стали трое мужчин. Они утверждают, что актер совершил противоправные действия в период с 2000 по 2013 год.

По словам одного из истцов, который проходит по делу как LNP, Спейси якобы подвергал его насилию около 12 раз в период с 2000 по 2005 год. Другой истец по имени GHI отмечает, что познакомился с артистом на семинаре в лондонском театре «Олд Вик». На тот момент Спейси был его художественным руководителем. Мужчина добавил, что после домогательств Спейси в 2008 году столкнулся с «психологической травмой и финансовыми потерями». Он подал иск еще в 2022 году, однако дело было поставлено на паузу на время уголовного процесса над актером.

Третий человек, Руари Кэннон, отказался от права на анонимность. Он рассказал, что в 2013 году играл в пьесе Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности» в театре «Олд Вик» и Спейси приставал к нему на вечеринке после пресс-конференции спектакля. В 2024 году Кэннон участвовал в съемках документального фильма телеканала Channel 4 «Спейси без маски». Спейси отрицает все обвинения.

В 2017 году Спейси уволили из сериала Netflix «Карточный домик» из-за обвинений в домогательствах. Спейси отрицал свою вину. Позднее с актера сняли обвинения в сексуализированном насилии в 2022 году в Нью-Йорке, а также обвинения в насилии, выдвинутые в рамках дела 2023 года в Лондоне. В настоящее время рассматривается еще один гражданский иск о сексуализированном насилии, поданный против Спейси в Великобритании в феврале 2025 года.

После скандала голливудская карьера актера фактически была разрушена. В последние годы Спейси снимался лишь в низкобюджетных проектах начинающих режиссеров и выступал с шоу на Кипре. Однако он не теряет надежды на возвращение: «Мы общаемся с очень влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе. Индустрия ждет сигнала от кого-то с непререкаемым авторитетом». Недавно актер признался, что вынужден жить в отелях на фоне многолетних судебных разбирательств.

