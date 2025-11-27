Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад

Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»

Фото: AMC Studios

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что фильмы Netflix не должны допускаться к премии «Оскар». Свое мнение он высказал в подкасте «The Town with Matt Belloni» на фоне слухов о возможной покупке Netflix кинокомпании Warner Bros.

Кэмерон раскритиковал текущую практику Netflix, когда фильмы выпускаются в ограниченный кинопрокат на короткий срок лишь для формального соблюдения условий академии.

«Это приманка для лохов. Мы выпустим фильм на неделю или 10 дней. Мы получим право на рассмотрение „Оскаром“. Видите ли, я думаю, что это в корне гнило. Фильм должен создаваться как фильм для кинопроката, и премия „Оскар“ ничего для меня не значит, если она не означает театральный прокат», — сказал режиссер.

По мнению Кэмерона, Netflix может претендовать на награды только в том случае, если кардинально изменит свою стратегию и будет выпускать фильмы в широкий прокат как минимум в 2000 кинотеатров на протяжении месяца.

За последние годы несколько громких проектов Netflix, такие как «Рома», «Власть пса» и «Ирландец», номинировались на «Оскар» в главной категории, но ни один из них так и не одержал победы. При этом режиссеры этих картин Альфонсо Куарон и Джейн Кэмпион получили награды за лучшую режиссуру.

Расскажите друзьям