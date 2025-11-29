Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»

Поклонники «Очень странных дел» заметили в центре Мадрида гирлянду с буквами. Именно с ее помощью Джойс Байерс (Вайнона Райдер) коммуницировала со своим сыном Уиллом (Ноа Шнапп) в первом сезоне шоу.
Помимо растянутой между зданиями световой инсталляции, в столице Испании преобразили и метро. На платформах у поездов появились огромные светящиеся баннеры, а спуск к одной из станций оформили как вход в Изнанку. Похожие украшения заметили и в других городах — например, в Амстердаме в Изнанку превратилась автобусная остановка.
В настоящее время на стриминговой платформе Netflix выходит последний пятый сезон «Очень странных дел». Премьера разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.