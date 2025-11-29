Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери

Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»

Фото: Netflix

Поклонники «Очень странных дел» заметили в центре Мадрида гирлянду с буквами. Именно с ее помощью Джойс Байерс (Вайнона Райдер) коммуницировала со своим сыном Уиллом (Ноа Шнапп) в первом сезоне шоу.

Помимо растянутой между зданиями световой инсталляции, в столице Испании преобразили и метро. На платформах у поездов появились огромные светящиеся баннеры, а спуск к одной из станций оформили как вход в Изнанку. Похожие украшения заметили и в других городах — например, в Амстердаме в Изнанку превратилась автобусная остановка.

Видео: @marcosbast7

В настоящее время на стриминговой платформе Netflix выходит последний пятый сезон «Очень странных дел». Премьера разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.

Расскажите друзьям