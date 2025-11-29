Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей

Актер Джо Кири, исполнивший роль Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела», рассказал на The Tonight Show, что провел церемонию бракосочетания для друзей в матросском костюме работника кафе-мороженого Scoops Ahoy.
«Эми Паррис, которая работает костюмером на шоу, одолжила мне костюм. Их существует с десяток», — рассказал Кири.
Свадьба его друзей — Мэтта Уильямса, с которым он играет в группе Post Animal, и Вероники Капальди — была в стиле Хэллоуина. Именно Капальди предложила ему нарядиться в своего персонажа из сериала Netflix.
Все гости церемонии были в костюмах. Актер, однако, отметил, что по фотографиям могло показаться, будто он венчает двух незнакомцев. «В смысле, выглядит так, будто я просто сделал это для двух случайных людей. Это мои друзья! Там куча людей в костюмах!» — воскликнул Кири.
В настоящее время на стриминговой платформе Netflix выходит последний пятый сезон «Очень странных дел». Премьера разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.