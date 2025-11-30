В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной

Глава думского комитета по вопросам собственности, депутат от КПРФ Сергей Кириллов призвал Верховный суд принять новое решение по делу о квартире Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Поводом стало решение Второго кассационного суда, который отклонил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и оставил право собственности за певицей, утверждавшей, что продала квартиру под влиянием мошенников.
«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», ― отметил Гаврилов.
По его мнению, такое постановление могло бы задать новый вектор судебной практике по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана.
Депутат считает, что сейчас даже тщательная проверка объекта не гарантирует сохранность купленного имущества, а риск дефектов воли фактически смещается с продавца и его окружения на конечного приобретателя.
В Гражданский кодекс, отмечает Гаврилов, заложена другая модель ― двусторонней реституции, когда при признании сделки недействительной каждая из сторон обязана вернуть другой все полученное по этому соглашению.
«Теоретически конструкция защиты добросовестного приобретателя связана и с механизмом компенсации за счет казны: закон о госрегистрации недвижимости дает возможность разовой выплаты, если жилье у такого приобретателя все же изъяли и не получается взыскать убытки с конкретных лиц», ― добавил парламентарий.
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку.
Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»).